Raja Ampat di Provinsi Papua Barat Daya, terkenal dengan keindahan alam baharinya yang memesona. Tak hanya keindahan lautnya, Raja Ampat juga menyimpan spot yang menakjubkan.

Salah satunya Pulau Batu Kelamin di Kampung Lopintol. Dari Warsambin, distrik Teluk Mayalibit, dibutuhkan waktu 45 menit menggunakan speed boat untuk sampai di pulau ini.

Selama perjalanan wisatawan disuguhkan dengan indahnya pulau-pulau karang atau bukit karst serta hamparan laut.

Wisatawan dibuat takjub dengan munculnya dua buah batu yang mirip alat kelamin. Mitosnya, siapapun yang datang ke batu ini dan meletakan uang logam di batu kelamin maka perjalanannya akan selamat dan segala keinginannya akan terkabul.

Sekitar 45 menit dari Kampung Lopintol, wisatawan bisa jelajah bukit Goa Tengkorak di Pulau Poskota Alo. Konon, pulau ini persembunyian tentara Jepang saat perang dunia kedua. Jadi, masih tersimpan tulang belulang tentara Jepang dan sejumlah piring antik pra sejarah.

