Presiden Joko Widodo menyambut delegasi KTT World Water Forum (WWF) ke 10 di Bali dengan makan malam bersama di Taman Budaya GWK, Minggu (19/5/2024). Dalam ambutannya Jokowi berharap forum air sedunia ini dapat menghasilkan langkah konkret.
Khususnya dalam bentuk kolaborasi untuk menciptakan kepastian air bersih terdistribusi bagi seluruh manusia.
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Reza Ramadhan
