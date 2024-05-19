Viral di media sosial, seorang perempuan dikeroyok oleh emak-emak di Tanjung Priok. Perempuan tersebut dikeroyok lantaran dicurigai sebagai pelaku penculikan anak. Petugas TNI yang melintas di lokasi kejadian langsung berusaha melerai pengeroyokan ini.

Diketahui perempuan berinisial N diduga mengalami depresi mendatangi TK di kawasan Jalan Gadang serta meminta izin menemui anak yang dicarinya. Namun, saat ditemui bukan anak yang dicarinya meski namanya sama.

Lalu perempuan berinisial N ini meninggalkan sekolah tanpa membawa anak itu. Disaat itulah terjadi kesalahpahaman, ART yang menjemput anak menuduh perempuan itu akan menculik anak majikannya

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News