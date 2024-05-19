...

Dicurigai Culik Anak, Emak-Emak Keroyok Perempuan di Tanjung Priok

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Minggu 19 Mei 2024 20:00 WIB
A A A
Viral di media sosial, seorang perempuan dikeroyok oleh emak-emak di Tanjung Priok. Perempuan tersebut dikeroyok lantaran dicurigai sebagai pelaku penculikan anak. Petugas TNI yang melintas di lokasi kejadian langsung berusaha melerai pengeroyokan ini.
 
Diketahui perempuan berinisial N diduga mengalami depresi mendatangi TK di kawasan Jalan Gadang serta meminta izin menemui anak yang dicarinya. Namun, saat ditemui bukan anak yang dicarinya meski namanya sama.
 
Lalu perempuan berinisial N ini meninggalkan sekolah tanpa membawa anak itu. Disaat itulah terjadi kesalahpahaman, ART yang menjemput anak menuduh perempuan itu akan menculik anak majikannya
 
Reporter: Sofyan Firdaus
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

