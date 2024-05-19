...

Keluarga Terpidana Pembunuhan Vina Mengaku Diintimidasi dan Didatangi Polisi

Toiskandar, Jurnalis · Minggu 19 Mei 2024 17:00 WIB
Keluarga korban terpidana kasus penganiayaan dan pembunuhan Vina dan Eki, Sudirman mendatangi rumah pengacara di Harjamukti, Cirebon, Minggu (19/5) siang. Keluarga meminta perlindungan karena sejak kasus Vina kembali viral mereka mendapatkan intimidasi dan didatangi orang tak dikenal.
 
Keluarga diminta mengaku bahwa Sudirman sebagai pelaku pembunuhan. Sejak ditangkapnya Sudirman, keluarga hanya sekali menjenguk di lapas.
 
Dari 11 tersangka pembunuhan Vina dan Eki, 3 tersangka masih buron sejak 8 tahun lalu.
 
Reporter: Toiskandar
Produser: Reza Ramadhan

