Jenazah almarhum Salim Said tiba di TPU Tanah Kusir sekitar pukul 13.10 WIB. Ambulans yang mengangkut jenazah almarhum tiba diiringi dua unit Hiace.

Terlihat sejumlah tokoh di antaranya Jimly Asshiddiqie, Gatot Nurmantyo, Slamet Rahardjo.

Keranda jenazah Salim Said langsung ditandu menuju liang kubur di Blok AA II Blad. Petugas pemakaman menutup liang kubur dengan disaksikan para pentakziah

Almarhum Salim Said dimakamkan dalam liang kubur yang sama dengan ibunya.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

(fru)

