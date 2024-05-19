...

Jelang Pemakaman Tokoh Pers Salim Said, Begini Suasana di TPU Tanah Kusir

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Minggu 19 Mei 2024 14:13 WIB
Tokoh pers, Prof Dr. Salim Said tutup usia di RS Cipto Mangunkusumo, Sabtu (18/5). Almarhum akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (19/5).
 
Pukul 12.10 WIB di lokasi, almarhum akan dimakamkan di Blok AA II Blad 20. Terlihat makam telah siap setelah dilakukan penggalian.
 
Tenda berwarna putih telah terpasang di dekat pusara terakhir almarhum. Sejumlah kerabat almarhum telah tiba di lokasi pemakaman.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: Akira AW

(fru)

