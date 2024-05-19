Tokoh pers, Prof Dr. Salim Said tutup usia di RS Cipto Mangunkusumo, Sabtu (18/5). Almarhum akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (19/5).

Pukul 12.10 WIB di lokasi, almarhum akan dimakamkan di Blok AA II Blad 20. Terlihat makam telah siap setelah dilakukan penggalian.

Tenda berwarna putih telah terpasang di dekat pusara terakhir almarhum. Sejumlah kerabat almarhum telah tiba di lokasi pemakaman.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: Akira AW

(fru)

