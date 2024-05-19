Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum wartawan senior, Salim Said. Lokasi di Kompleks Wartawan PWI Cipinang, Jakarta Timur, Minggu (19/5).

Sejumlah kerabat berdatangan untuk melayat dan mendoakan almarhum. Karangan bunga duka juga terlihat dari Prabowo Subianto dan Anies Baswedan.

Almarhum meninggal di usia ke 81 tahun setelah sempat di rawat di RS Cipto Mangunkusumo. Rencananya jenazah almarhum akan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan siang ini.

Reporter: Miftahul Ghani

Produser: Akira AW

