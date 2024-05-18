Berada di tengah hutan di kaki gunung Semeru seperti inilah pesona keindahan air terjun Rekasan. Air terjun tersebut terletak di Desa Jambekumbu, Kecamatan Pasrujambe, Lumajang.

Berkunjung ke tempat ini, wisatawan akan dimanjakan dengan hawa sejuk dan segarnya Udara khas kaki gunung Semeru. Dikelilingi hutan yang masih terjaga, keindahan air terjun Rekasan bak surga tersembunyi yang membuat kagum siapapun yang melihatnya. Air terjun dengan ketinggian 15 meter ini Nampak eksotis dengan dinding batu yang terbentuk secara alami. Tempat ini juga menjadi surga bagi wisatawan yang hobi berswafoto.

Air terjun Rekasan berjarak sekitar 20 kilometer dari pusat Kota Lumajang. Berwisata ke tempat ini pengunjung tak perlu membayar tiket masuk alias gratis.

