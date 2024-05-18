Pengurus Daerah Voli Aceh di Bawah kepengurusan baru menargetkan satu medali emas pada perhelatan PON ke-21 Aceh-Sumut. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus PBVSI Aceh, Mawardi Ali, usai dilantik periode 2023-2027 mendatang.

Berbagai persiapan matang telah dilakukan mulai dari penjaringan atlet berbakat, pemusatan Latihan hingga memilih pelatih berkualitas. Dilantiknya kepengurusan PBVSI Aceh yang baru diharapkan bisa mendongkrak prestasi di cabang olahraga voli.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Syukri Syarifuddin

(mhd)

