Pengurus PBVSI Aceh 2023-2027 Dilantik, Targetkan Tim Voli Aceh Raih Emas di PON ke-21

Syukri Syarifuddin, Jurnalis · Sabtu 18 Mei 2024 17:00 WIB
Pengurus Daerah Voli Aceh di Bawah kepengurusan baru menargetkan satu medali emas pada perhelatan PON ke-21 Aceh-Sumut. Hal itu disampaikan Ketua Umum Pengurus PBVSI Aceh, Mawardi Ali, usai dilantik periode 2023-2027 mendatang.
 
Berbagai persiapan matang telah dilakukan mulai dari penjaringan atlet berbakat, pemusatan Latihan hingga memilih pelatih berkualitas. Dilantiknya kepengurusan PBVSI Aceh yang baru diharapkan bisa mendongkrak prestasi di cabang olahraga voli.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Syukri Syarifuddin

