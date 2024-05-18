...

Pelajar di Yogyakarta Gelar Aksi Bela Palestina, Kecam Genosida Israel

Gunanto Farhan, Jurnalis · Sabtu 18 Mei 2024 23:21 WIB
Aksi solidaritas untuk Palestina digelar puluhan pelajar yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Muslim Yogyakarta (Pijar Mulya). Aksi Bela Palestina tersebut di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja, Sabtu (18/5/2024).
 
Para pelajar membentangkan spanduk dengan seruan untuk membela Palestina. Dalam pernyataan sikapnya, para pelajar mengecam agresi militer Israel terhadap Palestina sebagai tindakan genosida.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Gunanto Farhan

(mhd)

