Aksi solidaritas untuk Palestina digelar puluhan pelajar yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar Muslim Yogyakarta (Pijar Mulya). Aksi Bela Palestina tersebut di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja, Sabtu (18/5/2024).

Para pelajar membentangkan spanduk dengan seruan untuk membela Palestina. Dalam pernyataan sikapnya, para pelajar mengecam agresi militer Israel terhadap Palestina sebagai tindakan genosida.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Gunanto Farhan

(mhd)

