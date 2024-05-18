Kabar duka datang dari dunia pers dan perfilman, Prof Dr Salim Said dikabarkan meninggal dunia. Beliau meninggal di umur 81 tahun. Berdasarkan pantauan di rumah duka Jalan Redaksi No 149, Komplek Wartawan PWI Cipinang, Jakarta Timur, Sabtu (18/5/2024).

Kondisinya masih sepi, belum ada tanda-tanda kedatangan para tokoh. Terlihat ada bendera kuning bertuliskan BPK Prof Salim Said.

Tampak sejumlah media telah stand by kamera di depan rumah duka. Menurut keterangan keponakan, dari istri Prof Dr Salim Said, jenazah masih berada di RSCM untuk proses pemusalaran.

