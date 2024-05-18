Aktivitas perekonomian di Desa Pombakka, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, lumpuh akibat terendam banjir selama tiga bulan terakhir. Warga yang sebelumnya mengandalkan hasil pertanian kini beralih menangkap kan akibat gagal panen.

Selain rumah, perkantoraan, rumah ibadah, Puskesmas, dan fasilitas Pendidikan juga terendam. Akses jalan keluar masuk desa juga terendam hingga nyaris terisolir.

Warga berharap adanya bantuan karena stok makanan semakin menipis. Mereka juga membutuhkan air bersih setelah seluruh sumber mata air tercemar.

