Satgas operasi damai Cartenz 2024 Bersama Polres Dogiyai berhasil menangkap komandan KKB wilayah Dokoge-Paniai. Penangkapan Peni Pekei alias Petrus Pekei terjadi di kampung Ekaugida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.

Selama kurang dari tiga jam setelah pemantauan personil berhasil mengamankan pelaku di tanjakan Pugo. Kini Petrus Pekei di bawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Nabire. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menyelidiki lebih alam keterlibatan Petrus dalam jaringan KKB.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Fredy Nuboba

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News