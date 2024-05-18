...

Satgas Damai Cartenz Kembali Berhasil Tangkap Komandan KKB Dokoge-Paniai

Fredy Nuboba, Jurnalis · Sabtu 18 Mei 2024 19:04 WIB
Satgas operasi damai Cartenz 2024 Bersama Polres Dogiyai berhasil menangkap komandan KKB wilayah Dokoge-Paniai. Penangkapan Peni Pekei alias Petrus Pekei terjadi di kampung Ekaugida, Distrik Paniai Timur, Kabupaten Paniai.
 
Selama kurang dari tiga jam setelah pemantauan personil berhasil mengamankan pelaku di tanjakan Pugo. Kini Petrus Pekei di bawa ke Kabupaten Nabire untuk pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Nabire. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menyelidiki lebih alam keterlibatan Petrus dalam jaringan KKB.
 
Produser : Febry Rachadi
Reporter : Fredy Nuboba

(mhd)

Berita Terkait

