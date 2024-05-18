Sebuah mobil angkot yang membawa rombongan siswa SMP dari Cimahi terguling di Flyover Ciroyom, Bandung. Salah seorang pelajar merekam detik-detik angkot tersebut melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi di tikungan jalan layang.

Tak berselang lama angkot tersebut terguling hingga menyebabkan seluruh rombongan pelajar panik. Atas kejadian tersebut, sejumlah siswa pun diharuskan di bawa ke rumah sakit akibat mengalami luka ringan.

Produser : Febry Rachadi

Reporter : Ervan David

