Pelajar Tawuran dengan Senjata Tajam di Dalam Gang Matraman

Rio Manik, Jurnalis · Sabtu 18 Mei 2024 11:30 WIB
Dua kelompok pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit di sebuah gang sempit di Utan Kayu Selatan, Matraman. Anak kecil terlihat ketakuktan saat aksi tawuran terjadi.
 
Tawuran berhasil dibubarkan warga yang resah dengan ulah pelajar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Tawuran terjadi diduga karena saling ejek.
 
Reporter: Rio Manik
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

