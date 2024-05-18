Dua kelompok pelajar ini saling serang menggunakan senjata tajam jenis celurit di sebuah gang sempit di Utan Kayu Selatan, Matraman. Anak kecil terlihat ketakuktan saat aksi tawuran terjadi.

Tawuran berhasil dibubarkan warga yang resah dengan ulah pelajar. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini. Tawuran terjadi diduga karena saling ejek.

Reporter: Rio Manik

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News