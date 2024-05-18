Puluhan biksu asal Malaysia, Singapura dan Thailand melakukan ritual perjalanan spiritual Thudong dengan berjalan kaki hingga Candi Borobudur di Magelang. Rombongan biksu thudong kali ini memulai perjalanan dari kota Semarang .

Saat tiba di kabupaten Semarang para biksu disambut meriah masyarakat di sepanjang jalan. Masyarakat antusias menyambut rombongan biksu dengan atraksi barongsai. Selain itu masyarakat menyambutnya dengan taburan bunga mawar karena para biksu dianggap sebagai tokoh suci pada ajaran Buddha.

Sebelum memasuki pendopo Bupati Semarang, kaki para biksu dibasuh dengan air bersih oleh umat Buddha yang sudah menunggu sejak pagi. Rombongan biksu melanjutkan perjalanan ke Temanggung dan diteruskan hingga Candi Borobudur.

Reporter: Lurisa Lulu

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News