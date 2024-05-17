Sebanyak 404 atlet panahan dari 10 negara ikut ambil bagian dalam kejuaraan panahan Gladi Barebow Asia Championship 2024 di Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta

216 diantaranya berasal dari Indonesia dan 143 lainnya berasal dari sejumlah negara di Asia

Kejuaraan ini mempertandingkan divisi barebow dalam cabang olahraga panahan. Kategori yang dipertandingkan adalah individu putra dan putri, beregu putra dan putri, dan mix atau campuran

Reporter : Gunanto Farhan

Produser : Febry Rachadi

(rns)

