404 Atlet Panahan dari 10 Negara Ikuti Kejuaraan Gladi Barebow Asia Championship di Yogyakarta

Gunanto Farhan, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2024 22:00 WIB
Sebanyak 404 atlet panahan dari 10 negara ikut ambil bagian dalam kejuaraan panahan Gladi Barebow Asia Championship 2024 di Stadion Mandala Krida, Kota Yogyakarta
 
216 diantaranya berasal dari Indonesia dan 143 lainnya berasal dari sejumlah negara di Asia 
 
Kejuaraan ini mempertandingkan divisi barebow dalam cabang olahraga panahan. Kategori yang dipertandingkan adalah individu putra dan putri, beregu putra dan putri, dan mix atau campuran
 
