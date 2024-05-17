Ratusan calon jemaah haji asal Bangkalan yang akan berangkat ke tanah suci tahun ini masuk dalam kategori lansia

Salah satunya adalah Muhtaram yang berusia 90 tahun jemaah haji asal Desa Debung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Kakek Muhtaram sehari-hari bekerja sebagai buruh tani dan juga penggembala sapi di lahan rerumputan sekitar rumahnya

Menabung sejak 2021 lalu, Muhtaram memiliki keinginan kuat untuk bisa naik haji ke tanah suci. Ia akan berangkat haji melalui program percepatan haji karena faktor usia yang sudah lanjut

Berbagai persiapan sudah ia lakukan mulai dari mengikuti latihan manasik haji, hingga menjaga kesehatan fisiknya yang sudah renta

Muhtaram tergabung dalam kloter 101 yang akan diperkirakan berangkat ke tanah suci pada 9 Juni 2024

Reporter : Taufik Syahrawi

Produser : Febry Rachadi

(rns)

