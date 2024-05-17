...

Kisah Muhtaram, Penggembala Sapi Asal Bangkalan Berusia 90 Tahun Berangkat Haji Tahun Ini

Taufik Syahrawi, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2024 23:31 WIB
Ratusan calon jemaah haji asal Bangkalan yang akan berangkat ke tanah suci tahun ini masuk dalam kategori lansia
 
Salah satunya adalah Muhtaram yang berusia 90 tahun jemaah haji asal Desa Debung, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Kakek Muhtaram sehari-hari bekerja sebagai buruh tani dan juga penggembala sapi di lahan rerumputan sekitar rumahnya
 
Menabung sejak 2021 lalu, Muhtaram memiliki keinginan kuat untuk bisa naik haji ke tanah suci. Ia akan berangkat haji melalui program percepatan haji karena faktor usia yang sudah lanjut
 
Berbagai persiapan sudah ia lakukan mulai dari mengikuti latihan manasik haji, hingga menjaga kesehatan fisiknya yang sudah renta
 
Muhtaram tergabung dalam kloter 101 yang akan diperkirakan berangkat ke tanah suci pada 9 Juni 2024
 
Reporter : Taufik Syahrawi
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Berita Terkait

