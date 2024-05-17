...

Resmi Diusung Golkar Maju di Pilgub Jatim, Khofifah: Kami Siap Kerja Keras Jalankan Tugas Pemenangan

Felldy Utama, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2024 22:46 WIB
Khofifah Indar Parawansa bersama Emil Dardak resmi diusung Partai Golkar pada Pilgub Jawa Timur 2024
 
Hal tersebut diungkapkan setelah mendapatkan surat keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar yang telah memberikan rekomendasi kepadanya untuk maju di Pilgub Jatim.
 
Khofifah menyatakan bahwa dirinya bersama Emil Dardak sudah dalam posisi siap dalam pertarungan politik di November 2024 mendatang. 
 
Kepada sejumlah elite Partai Golkar, Khofifah berjanji akan bekerja keras untuk memenangkan pertarungan
 
