Beginilah detik-detik longsor nyaris menimbun sebuah truk tangki di Jalan lintas sumatera di kawasan Sitinjau Lauik, Kota Padang, Sumatra Barat

Dari rekaman video berdurasi 41 detik yang beredar, terlihat truk tangki nekat melaju saat longsor menerjang

Bagian belakang truk tangki sempat tertimpa ranting-ranting pohon. Beruntung, sopir truk tangki selamat dalam peristiwa tersebut

Reporter : Rus Akbar

Produser : Febry Rachadi

(rns)

