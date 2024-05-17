...

Tim SAR Evakuasi 36 Penumpang Kapal Q Ekspress yang Nyaris Tenggelam di Perairan Buton Selatan

Andhy Eba, Jurnalis · Jum'at 17 Mei 2024 20:32 WIB
Puluhan penumpang kapal Q Ekspress rute Kota Baubau-Pulau Batuatas, Kabupaten Buton Selatan dievakuasi ditengah laut oleh tim SAR.
 
36 Penumpang terpaksa dievakuasi karena kapal alami kebocoran saat diterjang ombak.
 
Kapal sempat balik arah kembali ke daratan saat diterjang cuaca buruk, namun air sudah mulai masuk ke dalam kapal. Beruntung, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dan tiba di Pulau Batuatas dengan selamat
 
Kontributor: Andhy Eba

(rns)

