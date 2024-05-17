Puluhan penumpang kapal Q Ekspress rute Kota Baubau-Pulau Batuatas, Kabupaten Buton Selatan dievakuasi ditengah laut oleh tim SAR.

36 Penumpang terpaksa dievakuasi karena kapal alami kebocoran saat diterjang ombak.

Kapal sempat balik arah kembali ke daratan saat diterjang cuaca buruk, namun air sudah mulai masuk ke dalam kapal. Beruntung, seluruh penumpang berhasil dievakuasi dan tiba di Pulau Batuatas dengan selamat

Kontributor: Andhy Eba

(rns)

