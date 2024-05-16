...

Embarkasi Surabaya Sudah Berangkatkan 7.418 Jemaah Calon Haji ke Arab Saudi, 12 Diantaranya Tertunda

Yudha Prawira, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 21:31 WIB
Embarkasi Surabaya sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah calon haji dengan jumlah total 7.418 jemaah menuju tanah suci
 
Dari ribuan jemaah calon haji yang telah diberangkatkan, 12 orang jemaah calon haji diantaranya ditunda keberangkatannya
 
Delapan orang jemaah diantaranya ditunda keberangkatannya karena sakit. Sedangkan, empat orang jemaah juga ditunda karena mendampingi jemaah yang sakit tersebut
 
Nantinya para jemaah yang sudah dinyatakan sembuh dan layak berangkat akan diberangkatkan melalui kloter berikutnya
 
Reporter : Yudha Prawira
Produser : Febry Rachadi

(rns)

