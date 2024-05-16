Embarkasi Surabaya sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah calon haji dengan jumlah total 7.418 jemaah menuju tanah suci

Dari ribuan jemaah calon haji yang telah diberangkatkan, 12 orang jemaah calon haji diantaranya ditunda keberangkatannya

Delapan orang jemaah diantaranya ditunda keberangkatannya karena sakit. Sedangkan, empat orang jemaah juga ditunda karena mendampingi jemaah yang sakit tersebut

Nantinya para jemaah yang sudah dinyatakan sembuh dan layak berangkat akan diberangkatkan melalui kloter berikutnya

Reporter : Yudha Prawira

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News