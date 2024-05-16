Embarkasi Surabaya sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah calon haji dengan jumlah total 7.418 jemaah menuju tanah suci
Dari ribuan jemaah calon haji yang telah diberangkatkan, 12 orang jemaah calon haji diantaranya ditunda keberangkatannya
Delapan orang jemaah diantaranya ditunda keberangkatannya karena sakit. Sedangkan, empat orang jemaah juga ditunda karena mendampingi jemaah yang sakit tersebut
Nantinya para jemaah yang sudah dinyatakan sembuh dan layak berangkat akan diberangkatkan melalui kloter berikutnya
Reporter : Yudha Prawira
Produser : Febry Rachadi
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow