Jemaah haji asal Makassar yang tergabung dalam kloter UPG 5 akhirnya mendarat di Madinah setelah sebelumnya mengalami insiden pesawat rusak sebelum berangkat di Bandara Sultan Hasanuddin, Makassar.

Jemaah tampak gembira setelah sebelumnya dibayangi ketakutan usai pesawat sempat mengalami kerusakan saat akan berangkat ke tanah suci

Sebelumnya, pesawat Garuda dengan kode GIA 1105 membawa 450 jemaah haji asal Gowa sempat mengeluarkan percikan api saat akan lepas landas di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Reporter: Suhud Noor Fadli