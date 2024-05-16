Seorang tukang bakso bakar keliling asal Boyolali, Jawa Tengah, berangkat haji ke Tanah Suci pada tahun ini. Ia setiap hari menyisihkan uang hasil jualan bakso bakar keliling.

Pendapatan ayah lima anak ini dari berjualan bakso setiap hari bisa mencapai Rp400 ribu. Sementara jika di hari Minggu, ia bisa mendapatkannya dua kali.

Dalam sehari ada 400-500 tusuk bakso bakar yang terjual. Harga per tusuk bakso bakar Rp1.000 hingga 3.000.

Kontributor: Septyantoro

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News