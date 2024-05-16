...

26 Tahun Menabung, Tukang Tahu Keliling di Bandar Lampung Naik Haji

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 09:45 WIB
Suryakanta Bin Sarman (62), calon jemaah haji kloter 54 ini tak mampu menahan rasa harunya. Perjuangannya selama 26 tahun menabung dari hasil berjualan dapat mewujudkan impiannya 
 
Suryakanta Bin Sarman sehari-harinya berjualan tahu kliling di wilayah Sukabumi, Jabar. Suryakanta dijadwalkan akan berangkat ibadah haji pada 4 Juni 2024 dari Asrama Haji Rajabasa
 
 
Kontributor: Andres Afandi 
Produser: Akira AW

(fru)

