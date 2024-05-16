Suryakanta Bin Sarman (62), calon jemaah haji kloter 54 ini tak mampu menahan rasa harunya. Perjuangannya selama 26 tahun menabung dari hasil berjualan dapat mewujudkan impiannya
Suryakanta Bin Sarman sehari-harinya berjualan tahu kliling di wilayah Sukabumi, Jabar. Suryakanta dijadwalkan akan berangkat ibadah haji pada 4 Juni 2024 dari Asrama Haji Rajabasa
Kontributor: Andres Afandi
Produser: Akira AW
