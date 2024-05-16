...

Tim Penyidik KPK Geledah Rumah Adik Kandung Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo di Makassar

Yoel Yusvin, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 23:30 WIB
Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah adik eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan
 
Penggeledahan dilakukan sebagai rangkaian penyidikan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Proses penggeledahan pun dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap
 
Diketahui, sudah dua hari terakhir penyidik KPK menggeledah dan menyita satu unit rumah mewah milik SYL senilai Rp4,5 miliar yang berada di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar
 
Saat ini KPK fokus melacak aset-aset hasil korupsi SYL saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara
 
