Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah adik eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Penggeledahan dilakukan sebagai rangkaian penyidikan kasus korupsi yang menjerat Syahrul Yasin Limpo selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Proses penggeledahan pun dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap

Diketahui, sudah dua hari terakhir penyidik KPK menggeledah dan menyita satu unit rumah mewah milik SYL senilai Rp4,5 miliar yang berada di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar

Saat ini KPK fokus melacak aset-aset hasil korupsi SYL saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Hal tersebut dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara

Reporter : Yoel Yusvin

Produser : Febry Rachadi

(rns)

