Polisi Pastikan Ledakan Dahsyat Perumahan Mewah di Medan Murni karena Kebocoran Gas

Ahmad Ridwan Nasution, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 22:31 WIB
Hari kedua pascaledakan yang terjadi di Komplek Liberty Residence, Jalan Pendidikan, Medan, Sumatra Utara
 
Kepolisian sektor Medan Timur bersama Jibom Brimob Polda Sumut dan Bidlabfor melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP yang dilaksanakan selama dua hari, dapat dipastikan penyebab ledakan bukan karena bom
 
Kapolsek Medan Timur, Kompol Briston Napitupulu mengatakan dugaan pemicu ledakan tersebut berasal dari kebocoran tabung gas
 
Unit Reskrim Polsek Medan Timur juga mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya dua tabung gas elpiji berukuran 12 kilo, kompor gas, dan regulator
 
Saat ini ledakan di komplek perumahan masih terus didalami oleh Polsek Medan Timur
 
Kontributor : Ahmad Ridwan Nasution
Produser : Febry Rachadi

(rns)

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

