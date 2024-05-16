Hari kedua pascaledakan yang terjadi di Komplek Liberty Residence, Jalan Pendidikan, Medan, Sumatra Utara

Kepolisian sektor Medan Timur bersama Jibom Brimob Polda Sumut dan Bidlabfor melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil olah TKP yang dilaksanakan selama dua hari, dapat dipastikan penyebab ledakan bukan karena bom

Kapolsek Medan Timur, Kompol Briston Napitupulu mengatakan dugaan pemicu ledakan tersebut berasal dari kebocoran tabung gas

Unit Reskrim Polsek Medan Timur juga mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya dua tabung gas elpiji berukuran 12 kilo, kompor gas, dan regulator

Saat ini ledakan di komplek perumahan masih terus didalami oleh Polsek Medan Timur

Kontributor : Ahmad Ridwan Nasution

Produser : Febry Rachadi

(rns)

