Gunung Api Ibu di Maluku Utara kembali Erupsi, Status Naik Menjadi Awas

Ismail Sangaji, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 22:15 WIB
Aktivitas erupsi terus meningkat membuat status Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara naik dari level III atau siaga menjadi level IV atau Awas, pada Kamis (16/5)
 
Semburan abu vulkanik terpantau lebih besar dari sebelumnya hingga berbentuk seperti awan jamur. Pos pengamatan Gunung Api Ibu mencatat, semburan abu vulkanik setinggi 5.000 meter dari bukaan kawah berwarna putih kelabu
 
Terkait hal tersebut, masyarakat di sekitar Gunung Ibu maupun wisatawan diimbau menjauhi radius empat kilometer
 
