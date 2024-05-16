Aktivitas erupsi terus meningkat membuat status Gunung Ibu di Pulau Halmahera, Maluku Utara naik dari level III atau siaga menjadi level IV atau Awas, pada Kamis (16/5)

Semburan abu vulkanik terpantau lebih besar dari sebelumnya hingga berbentuk seperti awan jamur. Pos pengamatan Gunung Api Ibu mencatat, semburan abu vulkanik setinggi 5.000 meter dari bukaan kawah berwarna putih kelabu

Terkait hal tersebut, masyarakat di sekitar Gunung Ibu maupun wisatawan diimbau menjauhi radius empat kilometer

Kontributor : Ismail Sangaji

Produser : Febry Rachadi

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News