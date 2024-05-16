...

Polisi Tangkap Pelaku Begal Casis Bintara, Ini Perannya Masing-Masing Tersangka

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 21:45 WIB
Polisi berhasil menangkap lima pelaku begal terhadap calon siswa (Casis) bintara Polri yang bernama Satrio Mukti Raharjo (18) yang terjadi di Kebon Jeruk, Jakarta
 
Pelaku tersebut ialah PN yang merupakan pelaku utama pembegalan, lalu AY merupakan joki motor, MS berperan sebagai mengawasai lingkungan sekitar, C pelaku menjual motorm dan W pelaku yang membeli motor
 
Dari kelima pelaku tersebut, satu orang meninggal dunia yaitu PN yang sebagai pelaku utama karena melakukan perlawanan terhadap polisi
 
