Polisi berhasil menangkap lima pelaku begal terhadap calon siswa (Casis) bintara Polri yang bernama Satrio Mukti Raharjo (18) yang terjadi di Kebon Jeruk, Jakarta

Pelaku tersebut ialah PN yang merupakan pelaku utama pembegalan, lalu AY merupakan joki motor, MS berperan sebagai mengawasai lingkungan sekitar, C pelaku menjual motorm dan W pelaku yang membeli motor

Dari kelima pelaku tersebut, satu orang meninggal dunia yaitu PN yang sebagai pelaku utama karena melakukan perlawanan terhadap polisi

