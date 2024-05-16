...

Jabaliya Hancur Parah akibat Serangan Udara Israel selama 7 Bulan

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 21:00 WIB
A A A
Serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsi Jabaliya dekat Kota Gaza ketika pertempuran kembali terjadi di bagian utara wilayah tersebut.
 
Warga Palestina terlihat mencari korban di bawah reruntuhan. Tidak jelas berapa banyak orang yang tewas. Jabaliya hancur parah akibat serangan udara Israel selama 7 bulan, salah satu pusat konflik.
 
Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Israel mengintensifkan operasi di Jabaliya. Perang selama tujuh bulan telah menewaskan lebih dari 35.000 orang di Gaza. Israel mengatakan Hamas masih menyandera sekitar 100 orang dan 30 orang lainnya.

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini