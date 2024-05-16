Serangan udara Israel menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di kamp pengungsi Jabaliya dekat Kota Gaza ketika pertempuran kembali terjadi di bagian utara wilayah tersebut.

Warga Palestina terlihat mencari korban di bawah reruntuhan. Tidak jelas berapa banyak orang yang tewas. Jabaliya hancur parah akibat serangan udara Israel selama 7 bulan, salah satu pusat konflik.

Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Israel mengintensifkan operasi di Jabaliya. Perang selama tujuh bulan telah menewaskan lebih dari 35.000 orang di Gaza. Israel mengatakan Hamas masih menyandera sekitar 100 orang dan 30 orang lainnya.

(rns)

