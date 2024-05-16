Pengurus Gerakan Pemuda (GP) Ansor menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (16/5) pagi ini.

Ada beberapa pembahasan yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi. Di antaranya pelantikan pimpinan pusat GP Ansor dan peringatan puncak harlah. Selain itu juga terkait pandangan dan agenda GP Ansor selama 5 tahun ke depan.

Reporter: Raka Novianto

Produser: Akira AW

(fru)

