Emak-Emak di Bogor Gerebek Rumah yang Diduga Jadi Tempat Prostitusi

Iwan Setiawan, Jurnalis · Kamis 16 Mei 2024 10:15 WIB
Puluhan emak-emak menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat prostitusi di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/05). Video penggerebekan yang dilakukan puluhan emak-emak itu viral di media sosial. 
 
Mereka berteriak hingga menjebol pintu rumah yang diduga tempat prostitusi itu. Namun saat digerebek, pemilik rumah sudah kabur dan tak ada seorang pun di dalam.
 
Sebelumnya, pemerintah desa sudah memperingatkan pemilik rumah untuk menutup kegiatan tersebut.
 
Kontributor: Iwan Setiawan
Produser: Akira AW

Berita Terkait

