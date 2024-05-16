Puluhan emak-emak menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat prostitusi di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/05). Video penggerebekan yang dilakukan puluhan emak-emak itu viral di media sosial.

Mereka berteriak hingga menjebol pintu rumah yang diduga tempat prostitusi itu. Namun saat digerebek, pemilik rumah sudah kabur dan tak ada seorang pun di dalam.

Sebelumnya, pemerintah desa sudah memperingatkan pemilik rumah untuk menutup kegiatan tersebut.

Kontributor: Iwan Setiawan

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News