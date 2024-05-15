Timnas Indonesia U-20 tengah menjalani pemusatan latihan (TC) di Jakarta. Skuad Garuda Muda U-20 mendapatkan latihan fisik yang digelar di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Senayan

Latihan ini dipimpin langsung oleh Kepala Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri. Sebanyak 30 pemain mengikuti penggenjotan fisik di Empire Fit Club

Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia U-20 akan mengikuti Toulon Tournament 2024 di Prancis. Turnamen itu diikuti sebagai persiapan mereka untuk tampil di Piala AFF U-19 2024 dan Kualifikasi Piala Asia U-20 2025

Reporter : Andhika Khoirul Huda

Produser : Febry Rachadi

(rns)

