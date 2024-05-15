...

Kemenag RI Lepas 573 Petugas Haji Non Kloter ke Arab Saudi

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 13:01 WIB
573 petugas ibadah haji non-kloter diterbangkan menuju Arab Saudi, Rabu (15/5). Pelepasan PPIH dipimpin langsung oleh Sekjen Kemenag RI, Ali Ramdhani. Lokasi di Halaman Gedung Serbaguna, Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. 
 
573 PPIH ini akan bertugas memberikan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia. Nantinya PPIH akan menjalani tugas selama dua bulan di bidangnya masing-masing, seperti bidang konsumsi, akomodasi, transportasi hingga kesehatan. 
 
Reporter: Rio Manik 
Produser: Akira AW

(fru)

