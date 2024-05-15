Kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor di Cirebon kembali ramai diperbincangkan. Dari 11 tersangka, 3 tersangka masih menjadi buronan polisi sejak 8 tahun yang lalu.
3 DPO dikabarkan merupakan warga Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon. Ketiga DPO masing-masing bernama Pegi alias Perong, Andi dan Dani.
Sebelumnya, kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dilakukan oleh 11 anggota geng motor pada 2016 lalu.
Kontributor: Toiskandar
