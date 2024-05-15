...

Buron 8 Tahun, Keberadaan 3 Pelaku Pembunuhan Vina di Cirebon Masih Misteri

Toiskandar, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 20:30 WIB
Kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap Vina oleh geng motor di Cirebon kembali ramai diperbincangkan. Dari 11 tersangka, 3 tersangka masih menjadi buronan polisi sejak 8 tahun yang lalu.
 
3 DPO dikabarkan merupakan warga Banjarwangunan, Kecamatan Mundu, Cirebon. Ketiga DPO masing-masing bernama Pegi alias Perong, Andi dan Dani.
 
Sebelumnya, kasus pembunuhan dan pemerkosaan Vina dilakukan oleh 11 anggota geng motor pada 2016 lalu.
 
Kontributor: Toiskandar

(rns)

