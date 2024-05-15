...

Dishub DKI Gandeng TNI-Polri Razia Juru Parkir Liar Minimarket

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 10:45 WIB
Petugas gabungan Dishub dan TNI-Polri merazia sejumlah juru parkir liar minimarket di Jalan Pemuda, Rawamangun dan Jalan Layur, Jakarta Timur, Rabu (15/5). 
 
Para juru parkir sempat berdebat dan sudah memberikan setoran kepada oknum preman. Petugas tetap tidak mengindahkan dan memberikan surat tilang tindak pidana ringan.
 
Razia ini guna menindaklanjuti arahan Kepala Dishub untuk menertibkan jukir yang meresahakan. 
 
Reporter: Rio Manik
Produser: Akira AW

