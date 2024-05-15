Petugas gabungan Dishub dan TNI-Polri merazia sejumlah juru parkir liar minimarket di Jalan Pemuda, Rawamangun dan Jalan Layur, Jakarta Timur, Rabu (15/5).

Para juru parkir sempat berdebat dan sudah memberikan setoran kepada oknum preman. Petugas tetap tidak mengindahkan dan memberikan surat tilang tindak pidana ringan.

Razia ini guna menindaklanjuti arahan Kepala Dishub untuk menertibkan jukir yang meresahakan.

Reporter: Rio Manik

Produser: Akira AW

(fru)

