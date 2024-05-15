...

Perayaan Waisak 2024, 40 Bhikkhu Jalani Ritual Thudong Jalan Kaki dari TMII ke Candi Borobudur

Rio Manik, Jurnalis · Rabu 15 Mei 2024 09:00 WIB
A A A
Sebanyak 40 Bhikkhu Thudong menghadiri penyambutan dan pelepasan ritual Bhikkhu Thudong di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (14/5). 
 
Mereka akan memulai perjalanan Thudong dari TMII menuju Candi Borobudur. Hal ini dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Suci Waisak 2568 BE.
 
Sebelum melakukan perjalanan, para Bhikkhu Thudong mengikuti serangkaian upacara. Bhikkhu Thudong adalah ritual perjalanan spiritual yang dilakukan oleh para Bhante. 
 
Acara penyambutan dan pelepasan Bhikkhu Thudong ini juga dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno.
 
Reporter: Rio Manik 
Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kode Keras Pamit dari FC Volendam, Mauro Zijlstra Gabung Persib Bandung?

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Kader Muda NU Bongkar Fakta! Banyak Kiai Tolak Pemakzulan Gus Yahya

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Akhir Pelarian! Pentolan KKB Pembunuh Suster Cantik dan Anggota TNI Ditangkap

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini