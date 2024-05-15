Sebanyak 40 Bhikkhu Thudong menghadiri penyambutan dan pelepasan ritual Bhikkhu Thudong di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Selasa (14/5).

Mereka akan memulai perjalanan Thudong dari TMII menuju Candi Borobudur. Hal ini dalam rangka menyambut dan merayakan Hari Raya Suci Waisak 2568 BE.

Sebelum melakukan perjalanan, para Bhikkhu Thudong mengikuti serangkaian upacara. Bhikkhu Thudong adalah ritual perjalanan spiritual yang dilakukan oleh para Bhante.

Acara penyambutan dan pelepasan Bhikkhu Thudong ini juga dihadiri Menparekraf Sandiaga Uno.

