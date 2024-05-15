Banjir dan longsor menerjang sejumlah wilayah di Sumatera Barat akhir pekan lalu. RS M. Djamil sudah menerima tujuh pasien korban banjir dan longsor, Rabu (15/5)

Di antaranya 6 korban longsor Sitinjau Lauik dan 1 pasien korban Galodo di Agam. Dari tujuh pasien, dua orang di antaranya meninggal dan dua lagi menjalani rawat jalan

Hingga pagi ini ada tiga pasien yang masih menjalani perawatan di ruang rawat inap. RS M. Djamil mengantisipasi lonjakan pasien banjir dengan menyiagakan ruangan khusus

Kontributor: Budi Sunandar

Produser: Akira AW

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News