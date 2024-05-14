...

Pesona Pantai Batu Losa, Surga Tersembunyi di Mamuju

Frendy Cristian, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 14:00 WIB
Pantai Batu Losa merupakan salah satu surga tersembunyi di Mamuju, Sulbar. Panorama alam pantai berpasir putih dan birunya air laut memanjakan mata para pengunjung.
 
Selain itu, Pantai Batu Losa kian menarik dengan keberadaan pulau kecil bernama Pulau SpongeBob. Disebut SpongeBob karena bentuknya mirip Pulau Bikini Bottom dalam serial kartun SpongeBob SquarePants.
 
Lokasinya Pantai Batu Losa berjarak 20 kilometer dari Kota Mamuju.
 
