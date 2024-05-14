Upan Supan Anas jemaah asal Garut yang berusia 71 tahun wafat pada 13 Mei 2024 pukul 17:27 waktu Arab Saudi. Almarhum tergabung dalam kelompok terbang (kloter) dua Embarkasi Jakarta – Bekasi (JKS-02) yang mendarat di bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 12 Mei lalu.

Almarhum pingsan saat berada di Masjid Nabawi untuk melaksanakan salat Asar dan sempat dievakuasi ke klinik dekat Masjid Nabawi hingga dinyatakan wafat. Almarhum mengalami Cardio Vasculer disease atau gangguan serangan jantung.

Jenazah Almarhum dimandikan di RS Miqot dan dimakamkan di permakaman Baqi' yang terletak di sisi Tenggara Masjid Nabawi.

Reporter: Suhud Noor Fadli

