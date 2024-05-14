Inilah aktivitas sehari-hari Mahrun Sumartin (49) warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejak tahun 1996, Mahrun sudah bekerja membuka usaha jasa pembuatan stempel.

Setiap hari dirinya berangkat untuk menjual jasa pembuatan stempel, mulai dari mengasong di pinggir jalan kaki lima hingga saat sudah mendapatkan tempat di sudut lokasi gedung kuliner.

Hasil jasa ia kumpulkan untuk mendaftar haji. Menabung untuk haji sudah Mahrun lakukan sejak 26 tahun lalu.

Siapa sangka dari hasil menabungnya itu ia berhasil mewujudkan mimpinya untuk berangkat haji bersama sang istri.

Kontributor: Elis

