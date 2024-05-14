...

Tukang Stempel Naik Haji, Menabung sejak 26 Tahun Lalu

Elis Novit, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 15:00 WIB
A A A
Inilah aktivitas sehari-hari Mahrun Sumartin (49) warga Banjarnegara, Jawa Tengah. Sejak tahun 1996, Mahrun sudah bekerja membuka usaha jasa pembuatan stempel.
 
Setiap hari dirinya berangkat untuk menjual jasa pembuatan stempel, mulai dari mengasong di pinggir jalan kaki lima hingga saat sudah mendapatkan tempat di sudut lokasi gedung kuliner.
 
Hasil jasa ia kumpulkan untuk mendaftar haji. Menabung untuk haji sudah Mahrun lakukan sejak 26 tahun lalu. 
 
Siapa sangka dari hasil menabungnya itu ia berhasil mewujudkan mimpinya untuk berangkat haji bersama sang istri.
 
Kontributor: Elis

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Andi Azwan Curhat Jadi Sasaran Fitnah Keji: Saya Dituduh Tak Tahu Kiblat!

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Arsip Ijazah Jokowi Dimusnahkan KPU Solo? Andi Azwan Beri Pengakuan Mengejutkan

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Detik-Detik Andi Azwan Tunjukkan Ijazah Asli Jokowi

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Kenapa Jokowi Pilih Tunjukkan Ijazah ke Media daripada Roy Suryo dkk? Ini Kata Pakar

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Bojan Hodak Fokus Ukir Sejarah di Persib, Timnas Indonesia Cari Pelatih Lain Saja!

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Analis Politik: Kalau Ijazah Jokowi Tak Identik, Prabowo Sudah Jadi Presiden 10 Tahun Lalu

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Mesin Perang TNI di Era Prabowo Semakin Canggih dan Ditakuti Dunia

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Bonatua: Tanpa Ijazah Itu, Jokowi Tak Mungkin Jadi Wali Kota Apalagi Presiden

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini