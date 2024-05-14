Mentan Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan traktor dan pipa irigasi untuk sawah tadah hukan di Kelurahan Bancaran, Bangkalan, Madura, Selasa (14/5). Mentan Amran meninjau langsung program pompanisasi air irigasi dari Sungai Bancaran yang disalurkan ke tanah persawahan.

Mentan berharap Pulau Madura bisa swasembada pangan serta menjadi lumbung pangan baru Indonesia. Melalui program pompanisasi diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanian menjadi 3 kali masa panen dari yang sebelumnya hanya 1 kali.

Kontributor: Taufik Syahrawi

(fru)

