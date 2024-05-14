Kejari Jakarta Selatan beri diskon untuk mobil Jeep Rubicon milik Mario Dandy senilai Rp100 juta. Pemberian diskon dilakukan karena mobil tidak laku dilelang tahap awal karena terlalu mahal.

Harga lelang awal mobil Mario Dandy senilai Rp809 juta didiskon menjadi Rp700 juta. Nantinya, seluruh hasil lelang akan diserahkan kepada David Ozora sebagai restitusi atau uang pengganti tindak penganiayaan.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(fru)

