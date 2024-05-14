Inilah satu mobil merk Mercedes Benz Sprinter milik mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang disita Tim Penyidik KPK. Penyitaan tersebut terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Mobil sitaan tersebut dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara KPK RI. Mobil tersebut diduga milik Tersangka SYL yang sengaja disembunyikan dan dipindahtangankan serta dalam penguasaan dari orang terdekat SYL.

Reporter: Raka Dwi Novianto

Produser: Reza Ramadhan

