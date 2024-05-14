...

Melihat Mobil Mercedes Benz Sprinter Milik SYL yang Disita KPK

Raka Dwi Novianto, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 16:20 WIB
Inilah satu mobil merk Mercedes Benz Sprinter milik mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang disita Tim Penyidik KPK. Penyitaan tersebut terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
 
Mobil sitaan tersebut dibawa ke rumah penyimpanan benda sitaan negara KPK RI. Mobil tersebut diduga milik Tersangka SYL yang sengaja disembunyikan dan dipindahtangankan serta dalam penguasaan dari orang terdekat SYL.
 
Reporter: Raka Dwi Novianto
Produser: Reza Ramadhan

