Airlangga Targetkan 41 Proyek Strategis Nasional Rampung Tahun 2024

Anggie Ariesta, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 16:00 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek strategis nasional (PSN) diharapkan menjadi backbone transformasi perekonomian.
 
Menurut Airlangga, dalam Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN ini adalah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyesuaikan daftar proyek nasional yang rampung tahun ini dan yang dilanjutkan di periode berikutnya adalah tidak membutuhkan APBN.
 
Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, secara kumulatif 198 proyek telah selesai, 32 proyek dan 10 program beroperasi sebagian, dan 44 proyek serta 3 program dalam tahap konstruksi.
 
