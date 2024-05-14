Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan proyek strategis nasional (PSN) diharapkan menjadi backbone transformasi perekonomian.

Menurut Airlangga, dalam Rakernas Percepatan dan Pra-Evaluasi PSN ini adalah arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyesuaikan daftar proyek nasional yang rampung tahun ini dan yang dilanjutkan di periode berikutnya adalah tidak membutuhkan APBN.

Berdasarkan data Kemenko Perekonomian, secara kumulatif 198 proyek telah selesai, 32 proyek dan 10 program beroperasi sebagian, dan 44 proyek serta 3 program dalam tahap konstruksi.

Reporter: Anggie Ariesta

Produser: Reza Ramadhan

