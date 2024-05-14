Pemkot Depok memperketat izin kegiatan study tour hingga perpisahan pelajar. Hal ini buntut kecelakaan maut bus yang mengangkut pelajar SMK Lingga Kencana Depok.

Tim khusus dari Dishub Kota Depok akan mengecek kelayakan bus yang akan mengangkut pelajar yang hendak study tour hingga perpisahan. Ia menegaskan jika tak laik jalan akan diminta pulang.

Reporter: Yudy Heryawan, Muhammad Refi Sandi

Produser: Reza Ramadhan

