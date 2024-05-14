Ular berjenis piton ditemukan di asrama haji Sukolilo, Surabaya, Selasa (14/05) dini hari. Ular sepanjang 6 meter ini ditemukan petugas kebersihan di saluran sanitasi atau selokan asrama.

Ular akhrinya berhasil dievakuasi petugas damkar dari dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan DKPP Kota Surabaya.

Menurut keterangan petugas UPTD asrama haji, keberadaan ular memang sering ditemukan di lingkungan asrama. Mengingat, asrama haji Sukolilo berdekatan dengan rawa dan tanah kosong.

Beruntung, keberadaan ular di lingkungan asrama haji ini tidak sampai mengganggu istirahat Jemaah yang ada di kamar.

Kontributor: Yudha Prawira

Produser: Febry Rachadi

