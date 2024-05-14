...

Mengaku Polisi, Seorang Begal Babak Belur Dihajar Warga di Tanjung Priok

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Selasa 14 Mei 2024 10:20 WIB
Seorang begal motor babak belur usai ditangkap warga, Selasa (14/5). Lokasi di Jalan Sunter Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kejadian bermula saat korban dan kekasihnya sedang berduaan di kawasan Sunter
 
Tiba-tiba dua pria yang berjalan kaki menghampiri dan mengaku anggota kepolisian. Pelaku kemudian mengambil ponsel dan dompet korban dengan dalih membawa ke kantor polisi
 
Korban yang curiga kemudian berteriak dan minta tolong kepada warga sekitar 
 
 
Reporter: Sofyan Firdaus 
Produser: Akira AW

