Seorang begal motor babak belur usai ditangkap warga, Selasa (14/5). Lokasi di Jalan Sunter Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kejadian bermula saat korban dan kekasihnya sedang berduaan di kawasan Sunter
Tiba-tiba dua pria yang berjalan kaki menghampiri dan mengaku anggota kepolisian. Pelaku kemudian mengambil ponsel dan dompet korban dengan dalih membawa ke kantor polisi
Korban yang curiga kemudian berteriak dan minta tolong kepada warga sekitar
Reporter: Sofyan Firdaus
Produser: Akira AW
