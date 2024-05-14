Seorang begal motor babak belur usai ditangkap warga, Selasa (14/5). Lokasi di Jalan Sunter Permai Raya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kejadian bermula saat korban dan kekasihnya sedang berduaan di kawasan Sunter

Tiba-tiba dua pria yang berjalan kaki menghampiri dan mengaku anggota kepolisian. Pelaku kemudian mengambil ponsel dan dompet korban dengan dalih membawa ke kantor polisi

Korban yang curiga kemudian berteriak dan minta tolong kepada warga sekitar

Reporter: Sofyan Firdaus

Produser: Akira AW

