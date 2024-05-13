...

Korsleting Listrik Akibat Kabel Tersangkut Truk Molen, Gudang Sendal di Kalideres Ludes Terbakar

Rizki Falupi, Jurnalis · Senin 13 Mei 2024 22:20 WIB
Gudang sendal yang berada di Tegal Alur, Kalideres, ludes terbakar pada Senin (13/5) malam. Petugas Damkar yang ada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas.
 
Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik saat truk molen melintas dan tersangkut kabel. Belum ada laporan korban jiwa atas peristiwa ini.
 
Reporter: Rizki Faluvi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

