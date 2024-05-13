Gudang sendal yang berada di Tegal Alur, Kalideres, ludes terbakar pada Senin (13/5) malam. Petugas Damkar yang ada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas.

Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik saat truk molen melintas dan tersangkut kabel. Belum ada laporan korban jiwa atas peristiwa ini.

Reporter: Rizki Faluvi

Produser: Reza Ramadhan

