Beginilah momen biduan dangdut, Nayunda Nabila saat datang ke Gedung KPK, Senin (13/5/2024). Nayunda dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Sebelumnya nama Nayunda Nabila sempat muncul di persidangan SYL. Nayunda disebut-sebut pernah menerima aliran uang dari SYL. SYL diduga menggunakan dana Kementan sekitar Rp50-100 juta untuk dana hiburan mendatangkan biduan.

Reporter: Nur Khabibi

Produser: Reza Ramadhan

