Momen Biduan Dangdut Nayunda Datangi Gedung KPK untuk Pemeriksaan Kasus Pencucian Uang SYL

Nur Khabibi, Jurnalis · Senin 13 Mei 2024 21:40 WIB
Beginilah momen biduan dangdut, Nayunda Nabila saat datang ke Gedung KPK, Senin (13/5/2024). Nayunda dipanggil sebagai saksi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Mentan, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
 
Sebelumnya nama Nayunda Nabila sempat muncul di persidangan SYL. Nayunda disebut-sebut pernah menerima aliran uang dari SYL. SYL diduga menggunakan dana Kementan sekitar Rp50-100 juta untuk dana hiburan mendatangkan biduan.
 
Reporter: Nur Khabibi
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

